दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में आने और शोहरत पाने के बाद भी अधूरी है शाहरुख खान की ये ख्वाहिश, एक्टर ने खुद किया खुलासा

हाल ही में 'वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स' ने दुनियाभर के अमीर एक्टर्स की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में शाहरुख खान टॉप 5 में शुमार हो गए हैं। इसके अलावा उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया में इतनी ज्यादा है इसका जीता जागता सबूत फिल्म पठान को लेकर हुई एडवांस बुकिंग से लगाया जा सकता है। मगर इसके बावजूद अभी-भी एक्टर की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है।

Shahrukh Khan's wish is unfulfilled even after being in the list of world's richest actor and getting fame