शादी के दौरान Shatrughan Sinha का इस एक्ट्रेस से चल रहा था अफेयर, फिर भी की लव मैरिज.. जानिए कैसे?

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा 9 दिसंबर को अपना जन्मदिन (Shatrughan Sinha Birthday) मनाने वाले हैं। उनका परिवार बर्थडे पर खास तैयारियां कर रहे हैं। वहीं फैंस और सेलेब्स भी उन्हें ढेरों बधाईयां हर साल देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का आइकॉनिग डायलॉग खामोश फैंस की जुबान पर चढ़ा रहता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं जिनमें कालीचरण, विश्वनाथ, शान, क्रांति और काला पत्थर जैसी मूवीज शामिल हैं। फिल्म मेरे अपने में शत्रुघ्न ने छेनू का किरदार निभाया था और ये कैरेक्टर बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था।

वहीं अगर शत्रुघ्न सिन्हा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने पूर्व मिस यंग इंडिया पूनम चंडीरमानी से शादी की है। दोनों की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी और बाद में प्यार हो गया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शादी के वक्त उनका अफेयर रीना रॉय (Reena Roy) से भी चल रहा था। उन्होंने रीना रॉय से छुपाकर पूनम (Poonam Sinha) से शादी कर ली थी। दरअसल, पूनम से मुलाकात होने के बाद एक बार शत्रुघ्न उनके साथ घूमने निकले और ट्रेन में उन्हें अनोखे अंदाज में प्रपोज कर दिया। शत्रु ने फिल्म पाकीजा का डायलॉग अपने पांव जमीन पर मत रखिएगा लिखकर घुटनों पर बैठकर पूनम को प्रपोज किया और उन्होंने हां बोल दी।

