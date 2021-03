Badshah और शहनाज गिल का म्यूजिक वीडियो 'फ्लाई' हुआ रिलीज, गाने को कुछ ही देर में मिले लाखों व्यूज़

नई दिल्ली: टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) में नजर आने के बाद से ही पंजाबी सिंगर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के सितारा चमका हुआ है। बिग बॉस से निकलने के बाद न सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ बल्कि उनके हाथ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगे। अभी तक वह कई सुपरहिट म्यूजिक एलबम में नजर आ चुकी हैं। अब शहनाज का नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिसमें वह सिंगर व रैपर बादशाह के साथ नजर आ रही हैं।

गाने को मिले लाखों व्यूज़

शहनाज गिल और बादशाह के म्यूजिक वीडियो का नाम है 'फ्लाई' (Fly)। रिलीज होते ही उनके गाने ने यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है। कुछ ही देर में उनके गाने को लाखों लोग देख चुके हैं। यह पहला मौका है जब शहनाज और बादशाह ने साथ में काम किया हो। ऐसे में दोनों की जोड़ी का काफी पसंद किया जा रहा है।

'फ्लाई' गाने को कश्मीर (Kashmir) की बर्फीली वादियों के बीच शूट किया गया है। गाने में शहनाज गिल का जबरदस्त अंदाज देखने को मिल रहा है। वहीं, कश्मीरी पोशाक में वह काफी खूबसूरत दिख रही थीं। गाने को सोनी म्यूजिक इंडिया के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। अब तक इसे पांच लाख व्यूज़ मिल चुके हैं। गाने को बादशाह ने गाया है और इसके बोल भी उन्होंने ही लिखे हैं। उनके अलावा उताना अमित ने भी गाने को अपनी आवाज दी है।

दिलजीत के साथ फिल्म में आएंगी नजर

बता दें कि म्यूजिक वीडियो के अलावा शहनाज गिल जल्द ही फिल्म 'हौसला रख' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और सोनम बाजवा भी नजर आएंगी।

