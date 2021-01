Sushant Singh Rajput के लिए शेखर सुमन ने किया इमोशनल पोस्ट, कहा- 14 तारीख हमें एक..

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को लगभग सात महीने का समय बीत चुका है। लेकिन उनके फैंस अब भी एक्टर को यादकर बेहद भावुक हो जाते हैं। सुशांत केस की जांच सीबीआई (CBI) पिछले लंबे समय से कर रही है लेकिन अभी तक केस का कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पाया है। वहीं अब शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने एक बार फिर से सुशांत को याद करते हुए ट्वीट किया है। शेखर सुमन उन एक्टर्स में से रहे हैं जिन्होंने सुशांत को लगातार न्याय दिलाने के लिए कई ट्वीट्स किए। अब उन्होंने सुशांत के निधन की 14 तारीख को याद किया है।

शेखर सुमन ने अपने ट्विटर पर सुशांत को लेकर एक इमोशनल ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा- हर महीने की 14 तारीख हमे एक याद दिलाती है कि एक और महीना निकल गया है और हम अब भी सुशांत के लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं। 14 जून -से लेकर 14 जनवरी। शेखर के इस ट्वीट पर फैंस खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं कई यूजर्स शेखर सुमन को भरोसा दिला रहे हैं कि सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा।

Every 14th of the month is a grim reminder that one more month has gone and we are still awaiting justice on Sushant's front.June 14th - jan14th.#JusticeForSushantSinghRajput