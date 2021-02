बेटे अध्ययन सुमन आत्महत्या की फेक खबर सुन सदमे में Shekhar Suman की पत्नी, लीगल एक्शन लेने की कही बात

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) की मौत के बाद से एक्टर शेखर सुमन ( Shekhar Suman ) सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से सुशांत का निधन हुआ था। तभी से शेखर सुमन ट्वीट कर उनके लिए इंसाफ की मांग रहे थे। वहीं इन दिनों शेखर सुमन को तेज का झटका तब लगा जब एक न्यूज़ चैनल ने उनके बेटे की मौत की फेक खबर चला दी। जिसे सुन और देख वह हैरान रह गए। इस पूरे मामले पर अब शेखर सुमन का कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

[email protected] sent out a piece of news which devastated all of us.They said that Adhyayan Suman has committed suicide.Adhyayan was in Delhi and was unreachable and we all died a thousand deaths.Such a shocking news cld have had a disastrous effect. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) February 21, 2021

बेटे की फेक सुसाइड खबर सुनने के बाद शेखर सुमन ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'उन्होंने वह खबर देखी है। जिसने उन सभी को हैरान कर के रख दिया है।' शेखर कहते हैं कि 'जब न्यूज़ चैनल ने दावा किया कि उनके बेटे अध्यन सुमन ने आत्महत्या कर ली है तो उस वक्त उनके बेटे दिल्ली में थे। उन्होंने उनसे तुरंत संपर्क करने की कोशिश की। वहीं उस वक्त अध्ययन का फोन ही नहीं लग रहा था।' शेखर आगे कहते हैं कि 'वह उस पल करीबन कई हज़ार बार मरे होंगे। साथ इस खबर का उन पर और उनके परिवार पर काफी गहरा असर पड़ा है।'

While a demand an immediate public apology from @ZeeNews I request the I&T minister @PrakashJavdekar @Maha CM @OfficeofUT @AnilDeshmukhNCP to take strict legal action against @ZeeNews for such an irresponsible and reprehensible act. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) February 21, 2021

शेखर सुमन आगे कहते हैं कि "वह चैनल से मांग करते हैं कि वह माफी मांगी। साथ ही वह प्रकाश जावड़ेकर, और महाराष्ट्र के सीएम और गृहमंत्री अनिल देशमुख से आग्रह करते हैं कि वह इस तरह के गैरजिम्मेदार और निंदनीय कृत्य के लिए चैनल के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाही की जाए। शेखर ने बताया कि इस खबर के बाद से उनकी पत्नी सदमे में आ गई हैं।" चैनल की इस हरकत के बाद शेखर सुमन ने लीगल एक्शन लेने की बात कही है। शेखर सुमन लोगों से मांग की वह उनका पोस्ट शेयर कर चैनल को बैन कराने की मांग करें।

While I'm taking legal action against them and suing them for such a reprehensible act.The media ought to be more responsible and not jeopardize ppl's lives and destroy them for their own vested interest.i request ev one to tweet and ban @ZeeNews — Shekhar Suman (@shekharsuman7) February 21, 2021

आपको बता दें शेखर सुमन पहले ही अपने बड़े बेटे आयुष सुमन ( Aayush Suman ) को खो चुके हैं। बताया जाता है कि महज 11 साल की उम्र में ही आयुष सुमन की मौत की थी। उन्हें दिल से संबंधित बीमारी हो गई थी। ऐसे में जब उनके परिवार ने अध्ययन सुमन की मौत की खबर सुनी तो उनका पूरा परिवार टूट गया था।