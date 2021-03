Shraddha Kapoor और रूमर्ड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को रोहन श्रेष्ठ के पिता ने दी मंजूरी, शादी को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में वह मालदीव (Maldives) से मुंबई वापस लौटी हैं। मालदीव में एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक शर्मा और प्रोड्यूसर करीम मोरानी की बेटी शजा मोरानी की शादी का फंक्शन हुआ। इस मौके पर श्रद्धा कपूर ने जमकर मस्ती की। प्रियांक की शादी में श्रद्धा के बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठ (Rohan Shrestha) भी शामिल हुए थे। ऐसे में एक बार फिर श्रद्धा और रोहन की शादी की अटकलें तेज हो गई हैं।

Alia Bhatt ने रणबीर कपूर के साथ तस्वीर शेयर कर मचाई खलबली, बोलीं- ये तो बस शुरुआत है

रोहन के पिता का बयान आया सामने

हालांकि शादी को लेकर दोनों में से किसी ने भी खुलकर बात नहीं की है। लेकिन अब रोहन के पिता राकेश श्रेष्ठ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों कॉलेज से ही एक-दूसरे के दोस्त हैं। अगर वो एक साथ रहने का फैसला करते हैं तो मैं खुशी-खुशी उनके लिए सब करूंगा।

शादी का निर्णय अच्छा होगा

राकेश श्रेष्ठ ने एक न्यूज वेबसाइट से अपनी बाचतीत में कहा, 'वो दोनों कॉलेज से ही एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। दोनों के जुहू में कई कॉमन दोस्त हैं। दोनों ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो शादी का फैसला लेते हैं तो यह एक अच्छा निर्णय होगा।' राकेश ने आगे कहा, 'अगर श्रद्धा और रोहन एक-दूसरे से शादी का फैसला लेते हैं तो मैं खुशी-खुशी सब कुछ करूंगा।' उन्होंने बताया कि आपत्ति शब्द उनके जीवन में है ही नहीं। साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि वह अपने बेटे को उनके नाम से नहीं बल्कि 'माई ड्रीम' कहकर बुलाते हैं।

युवराज सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस Hazel Keech ने सोशल मीडिया से बनाई दूरी, कहा- जल्द नहीं आऊंगी

What’s going on??😭😍 Look at Shraddha and Rohan. They’re hugging. I’m so happy right now. OMG😭💜❤️🥺 #HappyBirthdayShraddhaKapoor #ShraddhaKapoor #rohanshrestha pic.twitter.com/6NkqdsLB4t