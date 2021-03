Alia Bhatt ने रणबीर कपूर के साथ तस्वीर शेयर कर मचाई खलबली, बोलीं- ये तो बस शुरुआत है

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। लंबे वक्त से आलिया अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म में वह रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ नजर आने वाली हैं। यह पहला मौका होगा जब दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर दिखेगी। ऐसे में दर्शक इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब आलिया ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिससे अंदाया लगाया जा रहा है कि 'ब्रह्मास्त्र' फिल्म जल्द रिलीज हो सकती है।

'ये तो बस शुरुआत है'

दरअसल, आलिया भट्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट (Alia Bhatt Twitter) पर दो फोटो पोस्ट की है। पहली तस्वीर में उनके साथ रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी दिखाई दे रहे हैं। तीनों काली माता की बड़ी मूर्ति को देख रहे है। दूसरी तस्वीर में तीनों कुर्सी में बैठे हुए कैमरे की तरफ पोज़ दे रहे हैं। तीनों के हाथ में ही पेपर हैं, जो फिल्म की स्क्रिप्ट हो सकती है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन में लिखा, 'इस सफर में होना एक आशीर्वाद की तरह है, और ये दो मैजिकल लड़के सब कुछ बना देते हैं। ये तो बस शुरुआत है।'

it’s a blessing to be on this journey.. & these magical boys just make everything 🔥🔥🔥♥️♥️♥️

P.S - this is jussssttt the beginning 💫💫💫#Brahmāstra #BTS pic.twitter.com/G5Wjej0kY3