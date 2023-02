Sidharth-Kiara Wedding: सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी की शादी का खर्च आया सामने, तीन दिन में खर्च किए इतने करोड़

Submitted by:

Sidharth-Kiara Wedding: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर के भव्य सूर्यगढ़ पैलेस में शादी के बंधन में बंध गए। जितनी उनकी शादी को लेकर फैंस चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं उनकी वेडिग वेन्यू भी काफी सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच, सिद्धार्थ और कियारा की शादी में हुआ खर्चा भी सामने आया है।

Sidharth Malhotra-Kiara Advani 3 Day Wedding In Jaisalmer To Cost 6 Crore, Said Reports