Sonu Sood के लिए फैन ने दिखाई दीवानगी, चाकू से लिखा नाम.. एक्टर ने हाथ जोड़कर मांगी भीख

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने लगातार मजदूरों, जरूरतमंदों (Sonu Sood helps migrant workers) को घर पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर सोनू की हर कोई तारीफ कर रहा है। वहीं इसी बीच सोनू के हैरान करने वाली है। फैन ने ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद खुद सोनू को ट्वीट कर रिक्वेस्ट (Sonu Sood request on tweet) करनी पड़ी कि ऐसा ना करें। लंबे समय से सोनू के नेक काम और दरियादिली को लेकर उनके फैंस में बढ़ोतरी हो रही है। उन्हें ट्विटर पर रियल हीरो बताते हुए फैंस पहले ही सुपरमैन बता चुके हैं। अब सोनू के फैंस का दीवानापन भी सामने आने लगा है।

I beg you not to do all this. It breaks my heart. 💔 I know your love for me and I feel every single day through your messages. But this kind of act makes me sad. Pls don’t do this. I can meet you in person anytime you want but request everyone not attempt this ever. Pls 🙏 https://t.co/hzLfyo5AZW