Suchitra ने Neha Dhupia पर साधा निशाना,लगाया 'चमचागिरी' का आरोप.. एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput) का मौत के बाद से यह केस दो राहों में आकर खड़ा हो गया था लेकिन इस केस के सीबीआई के पास चले जाने से अब एक उम्मीद की किरण लोगों में जाग रही है। सीबीआई जांच के बाद से सुशांत(Sushant Singh Rajput case) केस के वो पन्ने खुलकर सामने आ रहे है जिससे मुबई पुलिस खोलना नही चाह रही थी। हर एक पन्ने में सुशांत (Sushant Singh Rajput death)की मौत की कहानी जुड़ी हुई है वही दूसरी ओर बॉलीवुड में इसकी अलग जंग देखने को मिली है। उनकी मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म( nepotism in bollywood) का मुद्दा सामने आया था जिसमें बुलीवुड के अंदर हो रही भेदभाव नीति का पर्दाफाश हुआ था। इसी में कुछ लोग इसका विरोध करते नजर आए थे तो वही कुछ लोग नेपोटिज्म (nepotism )सपोर्ट करते देखे गए थे। जहां एक ओर कंगना और तापसी( kangana taapsee tweet war) के बीच नेपोटिज्म को लेकर ट्वीटवार भी काफी चर्चे में रहा है वहीं अब यह ट्वीटवार नेहा धूपिया और सुचित्रा कृष्णमूर्ति (Neha Dhupia reacts to Suchitra Krishnamoorthi's comment) के बीच देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर अब ये दोनों की जंग बॉलीवुड में भेदभाव के मुद्दे को लेकर शुरू हो गई है।

Peeps its not #nepotisminbollywood one shld aggravate against but chamchagiri. I mean how did #nehadhupia suddenly get all these talk shows except that she is #karanjohar s new bestie and #femina Missindia 2002!! - shes no blood relative or star kid is she 😊 — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) August 7, 2020

बताया जाता है कि अभी हाल ही में सुचित्रा (Neha Dhupia reacts to Suchitra Krishnamoorthi's comment on her 'chamchagiri) ने कहा था कि चमचागिरी बॉलीवुड में नेपोटिज्म से भी बड़ी समस्या है। और उन्होनें यह बात करण जौहर के साथ उनकी खास दोस्त रही नेहा धूपिया को लेकर कह डाली उन्होनें दोनों पर निशाना साधते (suchitra krishnamoorthi targets neha dhupia) हुए ट्विटर पर लिखा था कि, -"दोस्तों बॉलीवुड में नेपोटिज्म से ज्यादा चमचागिरी पर आवाज उठाए जाने की जरूरत है। मुझे नहीं समझ आता कि नेहा धूपिया(Neha Dhupia) को किस वजह से इतने सारे टॉक शो मिल गए सिवाए इस वजह के कि वह करण जौहर की नई बेस्ट फ्रेंड है और फेमिना मिस इंडिया 2002 है।"

Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely...true in all fields. Be it #Politics or #Bollywood or anything. Perspective is everything. The egoistic & powerdrunk mind ceases to see right from wrong . Just my two cents. Om Shanti👃 — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) August 7, 2020

"उसका तो इंडस्ट्री से दूर तक का रिश्ता नही है। इसके आगे सुचित्रा ने लिखा- "शक्ति भ्रष्ट हो चुकी है। पूरी तरह भ्रष्ट, हर तरह से फिल चाहे बॉलीवुड हो, या पॉलिटिक्स या कुछ और। आयाम अलग हो सकते हैं। घमंडी और शक्ति से नशे में चूर दिमाग सही गलत में फर्क नहीं कर पाते। बस दो ही शब्द कहना चाहूंगी। ओम शांति।"

नेहा धूपिया ने दिया ये जवाब

सुचित्रा ने जब ये तीखा वाण नेहा पर छोड़ा तो तिलमिलाई नेहा(Neha Dhupia tweets) ने भी इसका जवाब कुछ इस अंदाज में देते हुए लिखा, "डियर मैम, कई सालों की दोस्ती को खत्म करने वाला शायद ये सबसे वाहियात और सबसे अपमानजनक ट्वीट मैंने पढ़ा है। जो इस बात को बताता है कि आपको चीजों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, इसलिए आपको जितना पता है आप बस उतना ही बोल रही हैं। मुझे खुद अपने दम पर आगे बढ़ने पर गर्व है. मैं एक गौरवान्वित, पत्नी, बेटी और मां हूं। और मैं बहुत सम्मान करती हूं उन महिलाओं का जो इस बात को समझ सकती हैं "।