'Suicide or Murder' बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन : श्वेता पराशर

अभिनेत्री श्वेता पराशर (Shweta Parashar) बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कयास है कि उनकी डेब्यू फिल्म दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और मौत पर आधारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिल्म का उद्देश्य बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन ('Suicide or Murder' a movement against Bollywood mafias) लाना है। 'सुसाइड ऑर मर्डर' (Suicide or Murder) नाम की फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत जैसे दिखने वाल सचिन तिवारी ने भूमिका निभाई है, जो एक टिकटॉक सनसनी है। श्वेता अपने प्रेमी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी करती नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक शमिक मलिक हैं।

श्वेता ने बताया कि आप मुझे परेशानी खड़ करने वाली प्रेमिका के किरदार में देखेंगे का किरदार निभाते हुए देखेंगे, जो कई चेहरों वाली हैं। वह प्यारी लेकिन चालाक है। वह अपने प्रेमी का सपोर्ट होती है, लेकिन उसे बर्बाद भी करती है। आप देखेंगे कि जब आपका प्यार आपको धोखा देता है, तो क्या होता है।' निमार्ताओं ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में नए घटनाक्रम के बीच परियोजना की घोषणा की, लेकिन तब से संकेत दिया है कि फिल्म दिवंगत अभिनेता की मृत्यु के बारे में नहीं है। श्वेता का कहना है कि यह फिल्म वास्तव में बॉलीवुड माफिया के बारे में है जो भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं।

अभिनेत्री ने कहा, 'यह बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन है। जैसा कि कहा जाता है कि 'जो आपको नहीं तोड़ता, वह आपको मजबूत बनाता है।' वर्ष 2020 एकता के बारे में है - चाहे यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ना हो या भाई-भतीजावाद, इनसाइडर बनाम आउटसाइडर (बॉलीवुड में), और फिल्म उद्योग में माफियाओं के खिलाफ लड़ना हो।' श्वेता का कहना है कि वह इन सभी गैंग के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए हां कहा, क्योंकि मेरा मानना है कि यह सभी शहरी नक्सलियों और उनके सांठगांठ को उजागर करने में मदद करेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा है कि उनके चाहनेवाले इसके अंजाम तक पहुंचने के हकदार हैं। कृति ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैं दुआ करती हूं कि सच्चाई का जल्द सामने आए।