Happy Birthday: भोजपुरी फिल्मों की सनी लियोन ने बेडरूम से लेकर स्विमिंग पूल डांस से उड़ाएं होश

सॉन्ग ’26 के कमर 32 के सीना ’ में Monalisa को स्विमिंग पूल में इठलाता देखकर छूट गए थे खेसरी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के पसीने। इस गाने में मोनालिसा(monalisa) खेसारी लाल यादव (Khesari lal yadav song) एक दूसरे के साथ ताबड़तोड़ डांस (monalisa dance) करते नजर आए।इस सॉन्ग में मोनालिसा ने स्विमिंग पूल (monalisa swimming pool dance) में अपनी इठलाती अदाओं से सभी को एक बार फिर से अपना दीवाना बना लिया। (monalisa bhojpuri song) ग्रीन बिकिनी वियर (monalisa bikini wear) में मोनालिसा के हॉट अंदाज को खेसारी लाल यादव (Khesari lal yadav dance) भी नहीं संभाल पाए। फैंस मोनालिसा और खेसारी लाल यादव (Khesari lal yadav film) की दमदार केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर कई बार देख चुके हैं। मोनालिसा और (monalisa and khesari lal yadav song) खेसारी लाल यादव के इस सॉन्ग (monalisa and khesari lal yadav bhojpuri song) में कई बोल्ड सीन फिल्माए गए हैं।मोनालिसा (Monalisa) और दिनेश लाल यादव (dinesh lal yadav) उर्फ निरहुआ (Nirahua) के सॉन्ग (Nirahua song) को लोग बेहद पसंद करते हैं। उनका कोई सॉन्ग (Monalisa video) आते ही पलभर में वायरल हो जाता है। मोनालिसा (monalisa and Nirahua film) के हुस्न से दिनेश लाल यादव भी नहीं बच पाए है। दिनेश लाल यादव (dinesh lal yadav song) तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार कहे जाते हैं। (nirahua and amrapali song) निरहुआ और आम्रपाली दुबे (amrapali dubey) पावर पैक जोड़ी के रुप में जाने जाते हैं (nirahua and amrapali film), तो वहीं मोनालिसा (monalisa) के साथ दिनेश लाल यादव को देखना भी लोग बहुत पसंद करते हैं। (monalisa bhojpuri song) दोनों की फिल्म ‘बीवी नंबर 1’ (biwi no 1) का गाना ‘प्यार वाली बात होके दा’ (pyaar wali baat hoke da song) जमकर (monalisa and nirahua viral song) वायरल हुआ। इस सॉन्ग में मोनालिसा (monalisa song)और निरहुआ की जोड़ी ने बेहद हॉट सीन (monalisa hot scene) फिल्माए। (WATCH VIDEO)भोजपुरी ( bhojpuri actress monalisa)एक्ट्रेस और टीवी पर्सनालिटी मोनालिसा (Monalisa) इन दिनों सोशल मीडिया (monalisa bhojpuri song) पर काफी एक्टिव हैं। (monalisa instagram) इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 5.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मोनालिसा (monalisa song) ने अपनी ओटीटी रिलीज ‘रात्रि के यात्री’ सीजन 2 (ratri ke yatri) से लोगों के बीच फिर से तहलका मचा दिया है। (Watch Video)