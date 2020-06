Sushant की सुसाइड पर केदारनाथ डायरेक्टर का खुलासा, एक्टर ने नहीं दिखाए टैंट्रम, की थी मेहनत लेकिन स्टारकिड Sara को मिली लाइमलाइट

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके अचानक सुसाइड जैसे कदम को उठाने से हर कोई हैरान है। पुलिस छानबीन (Police investigation on Sushant Suicide) में लगी हुई है, मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। वहीं सुशांत को जानने वाले लोग कई तरह के खुलासे कर रहे हैं। कंगना रनौत (Kangana Ranaut), शेखर कपूर, अनुराग कश्यप के बाद अब केदारनाथ डायरेक्टर अभिषेक कपूर (Director Abhishek Kapoor) ने भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे सुशांत ने फिल्म के बहुत मेहनत की थी लेकिन उन्हें वो प्यार और सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सारा की डेब्यू फिल्म होने के कारण हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था जिसकी वजह से सुशांत काफी परेशान हो गए थे।

सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ (Sushant Sara film Kedarnath) साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के दौरान सुशांत काफी खोए-खोए से रहते थे। केदारनाथ डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने (Abhishek Kapoor on Sushant) बताया कि उनके कंधों पर बहुत प्रेशर (Sushant had pressure during Kedarnath) रहा था। मीडिया में उनके बारे में बहुत कुछ गलत लिखा (Sushant Singh image spoiled) जा रहा था। मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता है लेकिन वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। फिल्म के दौरान मैं भी उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया, सारा के साथ ज्यादा रहा। उनके कोई नखरे नहीं (Sushant had no tantrums) थे। वो भयानक ठंड में हर रोज सारा को डोलची में बिठाकर लाते थे और कुछ भी नहीं कहते थे। फिल्म रिलीज के दौरान सुशातं से ज्यादा सारा (Sara Ali Khan got limelight) की बात की जा रही थी। हर तरफ सारा को प्यार (Sara got love over Sushant) मिल रहा था लेकिन सुशांत के काम को लेकर कोई बात नहीं कर रहा था। मैं देख सकता था कि वो इस बात से अपसेट (Sushant not getting love as Sara) थे। मैंने उन्हें कई बार मैसेज किए कि फिल्म का जश्न तो मना लो लेकिन वो शांत थे। आखिरी बार मैंने उन्हें जन्मदिन पर मैसेज किया था जिसका रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं अभी शायद वो ठीक नहीं है बाद में बात हो जाएगी।

इंडस्ट्री को लेकर अभिषेक कपूर ने कहा कि यहां अगर कोई उस बनाए बॉक्स (Abhishek Kapoor on bollywood) में फिट नहीं बैठता है तो उसे बायकॉट कर दिया जाता है। यहां एक चीज ये है कि अगर आप हमारे जैसे नहीं हो तो यहां नहीं रह पाओगे। इंडस्ट्री सुशांत को खुद के ढांचे में नहीं ढाल पा रही थी इसलिए उन्होंने हर तरफ से बंद (Sushant was banned) कर दिया गया। बता दें कि सुशांत ने अपनी पहली फिल्म काई पो चे भी डायरेक्टर अभिषेक कपूर के साथ ही की थी।