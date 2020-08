जिंदा हैं Sushant के दोस्त Samuel Haokip, सिद्धार्थ पिठानी को बताया रिया का अच्छा दोस्त, Sandeep Ssingh को पहचानने से किया इंकार

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद नए खुलासों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये केस दिन पर दिन और भी पेचीदा होता जा रहा है। हर रोज एक नया राज सामने आ रहा है। बिहार पुलिस (Bihar Police) के सुशांत मामले की जांच में शामिल होने से इस केस की हर छोटी से बड़ी बात पर गौर किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि सुशांत के सैमुअल के दो फ्रेंड (Sushant two Samuel name friend) थे जिनमें से एक गायब है। सुशांत की फैमिली फ्रेंड स्मिता ने सैमुअल के नाम का मुद्दा उठाया था उसके बाद से ही सैमुअल हॉकिप (Samuel Haokip) को लापता माना जाने लगा। यहां तक कि 14 जून को दो एंबुलेंस की बात भी सामने आई और सैमुअल हॉकिप की मौत की खबर (Samuel Haokip death rumour) फैल गई। लेकिन अब खुद उन्होंने सामने आकर इसपर विराम लगा दिया है और कई बड़े खुलासे किए हैं।

सैमुअल हॉकिप ने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव (Samuel Haokip Instagram live) आकर लोगों से बातचीत की और कुछ खुलासे किए। सैमुअल ने एक यूजर के सवाल पर बताया कि सुशांत से ज्यादा सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती के अच्छे दोस्त (Samuel Haokip revealed Rhea and Siddharth good friends) थे। उन्होंने कहा- वो मुझसे ज्यादा अच्छे दोस्त रिया के थे। मेरा मतलब है वो रिया से ज्यादा क्लोज थे। सैमुअल ने साफतौर पर ना कहकर अपनी बातों को इशारों में कहना बेहतर समझा। उन्होंने बता दिया कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती काफी अच्छे दोस्त (Siddharth and Rhea friendship) थे। सैमुअल से कई सवालों यूजर्स ने पूछे लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पर अपना रिएक्शन दिया।

As per Samuel haokip ,



Sidhharth pithani was Better friend of Rhea than him !!!!!



& Yeah Samuel haokip is alive #IndiaScreamsCBI4SSR pic.twitter.com/WZqZlL8myQ — Sush we are fighting for you❤️ (@ambivert_nerd20) August 2, 2020

इसके अलावा सैमुअल ने अपनी स्टोरी पर एक मैसेज (Samuel Haokip is well) शेयर किया और लिखा- 'सभी को हैलो, सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए थैंक्यू. मैं ठीक हूं और हां जिंदा हूं. मेरा अकाउंट कोई दूसरा नहीं यूज कर रहा है, सुशांत को इस तरह सपोर्ट करने पर मैं दिल से आपका बहुत (Samuel thanks to support Sushant) शुक्रगुजार हूं।

बता दें कि सैमुअल ने रिपब्लिक टीवी पर बातचीत के दौरान ये भी बताया कि वो संदीप सिंह को नहीं जानते हैं। गौरतलब हो कि पहले दिन से ही संदीप खुद को सुशांत का सबसे अच्छा दोस्त बताते रहे हैं। लेकिन जब तक सैमुअल, सुशांत के साथ रहे तब उन्होंने कभी भी संदीप का जिक्र नहीं (Samuel Haokip does not know Sandeep Ssingh) सुना। सैमुअल ने भी सुशांत केस में जांच की मांग (Samuel demands investigation in Sushant case) की है।