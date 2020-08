Sushant Singh Rajput केस को नीतीश सरकार CBI को सौंपने का जल्द कर सकती है ऐलान, बहन ने की थी मांग

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मौत मामले में मुंबई पुलिस के बाद अब बिहार सरकार (Bihar Government) का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। सुशांत के पिता केके सिंह के रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर(FIR against Rhea Chakraborty) करवाने के बाद से ही बिहार सरकार एक्टर के परिवार को पूरी तरह से सपोर्ट कर (Bihar Govt. support Sushant case) रही है। बिहार पुलिस सुशांत केस में अब तेजी से छानबीन और पूछताछ (Bihar police investigation) कर रही है। सुशांत के पिता ने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है इसलिए उन्होंने पटना में केस दर्ज करवाया। वहीं अब खबर आ रही है बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) सुशांत केस में सीबीआई जांच (CBI inquiry) भी करा सकते हैं। इस केस में हर रोज कोई ना कोई नया मामला सामने आ रहा है। रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के एंगल के अलावा इसमें और भी कई बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार CBI जांच की मांग होती रही है।

गौरतलब हो कि रिया चक्रवर्ती का केस पटना में नीतीश कुमार के कहने पर ही दर्ज किया गया था। बिहार सरकार अपने राज्य के बेटे सुशांत को न्याय दिलाने की कोशिशों में लगी हुई है। नीतीश कुमार ने शनिवार को साफतौर पर कहा था कि उन्हें इस केस में सीबीआई जांच कराने में कोई हर्ज नहीं (Nitish Kumar ready for CBI probe if Sushant family wants) है। एक बार सुशांत के परिवार की तरफ से हरी झंडी दिखा दी जाए उसके बाद इसे तुरंत सीबीआई को सौंपने की सिफारिश के लिए दे दिया जाएगा। यानी कि सुशांत केस की CBI इन्वेस्टिगेशन कभी भी शुरू हो सकती है क्योंकि उनकी बहन प्रियंका सिंह ने अपने भाई के केस में इसकी अपील (Sushant sister Priyanka demand CBI probe) की है।

इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार सुशांत केस में सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। अगर सुशांत के परिवार की तरफ से उनसे आग्रह किया जाएगा तो बिहार सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश सरकार की तरफ से अगले 24 घंटे में केस को लेकर बड़ी घोषणा (Bihar Govt. decision on CBI come soon) भी हो सकती है। इसका कारण ये भी है कि भले ही सुशांत के पिता केके सिंह ने CBI जांच की अपील ना की हो लेकिन बहन प्रियंका ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से इसकी मांग की है। अभी फिलहाल पटना पुलिस द्वारा इस मामले की जांच चल रही है।