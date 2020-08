Sushant Singh Rajput के जीजा का मैसेज Siddharth Pithani ने किया शेयर, लिखा था- अपनी प्रॉब्लम्स से मेरी पत्नी को दूर रखो

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput) में उनके पिता केके सिंह (KK singh) के रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज करने और कई गंभीर आरोप लगाने (FIR and serious allegations on Rhea Chakraborty) के बाद से हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बिहार पुलिस की छानबीन शुरू होने के बाद से ही सुशांत मामले में कई तरह के अलग एंगल सामने आए हैं। अब सुशांत के फ्लैटमेट और फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) ने हैरान करने वाली बात बताई है। ये वही सिद्धार्थ पिठानी हैं जो सुशांत की मौत के वक्त उनके फ्लैट में दूसरे कमरे में मौजूद थे।

दरअसल, सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के जीजा जी के व्हाट्सएप मैसेज (Sushant brother-In-Law whatsapp msgs) के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इन मैसेजेस से साफ पता चलता है कि सुशांत के जीजा एक्टर से सीधे तौर पर उस दौरान बात नहीं कर (Sushant’s brother-in-law OP Singh was unable to contact him) सकते थे। इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को वो मैसेज भेजे ताकि वो सुशांत को दे सकें। उनके जीजा ओपी (Sushant Jija O.P Singh) सिहं लिखते हैं- चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। मुंबई में इतने मन से बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला। मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि आप पर अपने जीवन, करियर और घर की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं स्थिति को सही भांपा और यात्रा की प्लानिंग खुद की।

सुशांत के जीजा आगे लिखते हैं- प्लीज मेरी पत्नी को अपनी समस्याओं से दूर रखो (Please keep my wife away from your problems)। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम्हारी संगत है, उनमें मदद ना करने की आदत है और खराब मैनेजमेंट है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी को सिर्फ इसलिए परेशानी ना हो क्योंकि वो बहुत अच्छी है। मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं अभी भी उपलब्ध हूं। अगर तुम्हे मेरी जरूरत हो तो जो कोई भी तुम्हारी देखरेख करता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका परिवार या तुम्हारा मैनेजर मेरे ऑफिस के साथ सहमति से मिलने की व्यवस्था की जा सकती है।

अगल मैसेज सुशांत की गर्लफ्रेंड औऱ उनके परिवार को लेकर लिखा गया लगता (Sushant girlfriend and her family) है- ये मैसेज मेरे विचार तुम्हे बताने के लिए किया गया है। अगर तुम्हें ये गैरजरूरी लगता है तो इसे इग्नोर कर देना। मुझे अपनी सरकार चलानी है, डिपार्टमेटं मैनेज करना है और अपना परिवार देखना है। समय और ऊर्जा की कमी के कारण।

सुशांत के जीजा का ये मैसेज खूब वायरल हो रहा है और सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्हें ये मैसेज सिद्धार्थ पिठानी को क्यों करने पड़े? लोगों का कहना है क्या सुशांत के परिवार को उनसे बात करने की इजाजत नहीं थी? बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को ये मैसेज फरवरी (Siddharth Pithani shared febraury messages) महीने में किए गए थे। और इसी दौरान सुशांत के परिवार ने भी मुंबई पुलिस की बेटे की जान को खतरा होने की बात भी बताई थी।