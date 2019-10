'Drive' का ट्रेलर आउट : राष्ट्रपति भवन में चोरी और हवा में कारें उड़ते दिखें सुशांत और जैकलीन

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस फिल्म 'ड्राइव' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में सुशांत एक फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर का किरदार निभा रहे हैं, जिसके लिए स्ट्रीट रेसिंग मामूली काम है। वहीं, जैकलीन भी रेसर के ही किरदार में है। इसके बाद दोनों रेस का चैलेंज लेते हैं और बात धीरे-धीरे चोरी तक पहुंच जाती है। चोरी राष्ट्रपति भवन में करनी है। इसके लिए चोर बेहतरीन कारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिल्म के ट्रेलर में पकंज त्रिपाठी और बोमन ईरानी ऑफिसर की भूमिका में नजर आए हैं, जो कि इस चोरी को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रेलर में सिर्फ कारें दिखाई गई हैं, वह भी हवा में उड़ती हुई।

फिल्म की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि 'ड्राइव' सिनेमाघरों में नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। फैंस को पहली बार जैकलीन के साथ सुशांत सिंह की जोड़ी देखने को मिलेगी। तरुण मनसुखानी 'ड्राइव' का निर्देशन कर रहे हैं वहीं धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी ये फिल्म नेटफ्लिक्स की पहली ऑरिजनल फिल्म होगी।

Stealing, speeding & doing it all in style! The #Drive trailer is out now!

See you on your #Netflix screens on 1st Nov.@karanjohar @apoorvamehta18 @itsSSR @Asli_Jacqueline @Tarunmansukhani pic.twitter.com/vQ0d5DCSsk