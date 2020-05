डायरेक्टर से भिड़ गई तापसी पन्नू, सरेआम लगाई क्लास, कहा- खबरदार जो दोबारा मां बनाया...

बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हर मुद्दे पर वो अपनी बेबाक राय रखती हैं। इन दिनों वह निर्माता निर्देशक सुजॉय घोष से ट्विटर पर भिड़ गई। दरअसल, रविवार को मदर्स डे आम से खास हर शख्स ने अपनी मां को याद किया। सुजॉय घोष ने सोशल मीडिया पर खास तस्वीर शेयर की। जिसे देखकर तापसी पन्नू का पारा चढ़ गया और वो गुस्से से लाल हो गईं।



मदर्स डे के मौके पर उन्होंने ट्विटर पर अपनी फिल्मों में मां का किरदार निभा चुकीं विद्या बालन और अमृता सिंह की फोटो पोस्ट कर लिखा, 'मां के रूप में भगवान हमारे सबसे करीब है।' इस पोस्ट में खुद को न पाकर तापसी नाराज हुईं और उन्होंने लिखा, 'सुनो। मेरी फोटो कहां है? मैं भी तो एक मां बनी थी।'

your mother is the closest you'll ever get to god. pic.twitter.com/AfYF2zXf2K