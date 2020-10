पुरूषों से मुकाबला करने के लिए महिलाएं क्यों दिखाती हैं क्लीवेज? Sona Mohapatra ने खास अंदाज में दिया जवाब

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों आम लोगों से खास तक बेबाकी से बोलने लगे हैं। हर घटना पर अपना पक्ष खुलकर रखने लगे हैं। इनमें बॉलीवुड के स्टार्स भी पीछे नहीं है। अब सिंगर सोना महापात्रा को ही देख लीजिए। उनकी गिनती भी उन अभिनेत्रियों में होती है जो निडरता के साथ अपना पक्ष रखती हैं और ट्रोल होने पर मुंहतोड़ जवाब भी देती हुई दिखाई देती हैं। हाल ही में एक ऐसा किस्सा देखने को मिला। जिसमें एक यूजर ने सोना को फेमिनिस्ट मुद्दे पर बोलने को लेकर उन पर बड़ा ही भद्दा कमेंट कर डाला। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या।

दरअसल, यूजर ने सोना महापात्रा पर निशाना साधते हुए ट्वीट में लिखा कि "सारी फेमनिस्ट को आदमियों से मुकाबला करने के लिए क्लीवेज दिखाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है..और आपके कुछ इंटरव्यू देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप खुद बॉली गैंग का शिकार हो चुकी हैं लेकिन बावजूद इसके आप उनके गैंग में जाने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें रिझाने में लगी रहती हैं....क्या विरोधाभास है।"

I’d suggest you treat the multiple ‘cleavages’ in your brain before talking with anyone, let alone with a ‘feminist’ trying to ‘woo’ the ‘bolly gang’..

🤣😂😆

(Cleavage, noun : a sharp division; a split. ) https://t.co/gFPWqPnRBG