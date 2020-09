सोना महापात्रा और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग जारी, सिंगर ने ट्वीट करते हुए एक्ट्रेस को बताया राक्षस

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपने तीखे ट्विट्स के चलते खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। आए दिन किसी ना किसी से कंगना की जुबानी जंग छिड़ी रहती है। वहीं अन्य कलाकार भी जमकर कंगना पर निशाने साधते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में मशहूर सिंगर सोना महापात्रा ने कंगना पर कुछ टिप्पणी की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि वह उन्हें चैंपियन समझती थीं,लेकिन अब वह मॉन्स्टर बन गई हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि कंगना को जब क्वीन का ताज पहनाया गया था। उससे पहले वह एक चैंपियन मानी जाती थीं।

asked by many for a pov having been at the forefront of @IndiaMeToo .Finally saw the video of Ms Payal Ghosh. I stand by her right to tell the world her experience & truth. Maligning other women publicly in the bargain basis heresay, in bad taste & wrong. (1) — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) September 22, 2020

& no one from #Bollywood , the so called A listers actors & general ‘virtue signallers’ on all other matters that land them visibility & endorsements gave a flying f in any case even then. Not ONE woman or man stood up to speak any truth or anything in this matter. @IndiaMeToo https://t.co/wjULYx0ADT — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) September 20, 2020

सोना महापात्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट किए हैं। जिसमें उन्होंने कंगना के मॉन्स्टर बनने की बात कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि कंगना जिन चीज़ों से पहले खुद से लड़ रही थीं। वही चीज़ें अब एक बार उनमें दिखने लगी हैं। जिसे देख ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है। जिसकी वजह से वह ऐसी होती जा रही है। सोना का कहना है कि आज कंगना वह सब काम कर रही हैं। जिससे वह कभी खुद लड़ा करती थीं। वह दूसरों से उनके पद को छीनने की कोशिस कर रही हैं। वह अपने पर्सनल एजेंडा के साथ सहानुभुति रख सकती हैं। उन्होंने कंगना द्वारा उठाए गए हिंदू और सांस्कृतिक मुद्दों को भी पूरी तरह से पाखंड बताया है।







It is so easy to ask women to file a complaint. Deal with the victim shaming & other consequences, get ostracised at work? This woman filed a police complaint 4 years ago. Powerful boys club’s continue to bully, silence & get away. In Kerala & everywhere.. #Avalkoppam 👇🏾 https://t.co/W3J812bMbZ pic.twitter.com/3vsYI8LmWy — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) September 21, 2020

नेपोटिज्म पर बात करते हुए सोना कहती हैं कि करण जौहर को बदनाम करने के बाद कंगना ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे बॉलीवुड को निशाना बना लिया। वहीं उन्होंने ड्रग सेवन मामले में बॉलीवुड की 99 प्रतिशत लोगों को घसीट लिया, क्योंकि इस वक्त उनकी एक नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्में आने वाली है। जिसमें थलाइवी, तेजस और धाकड़ जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कंगना रनौत के बयानबाजी के चलते इस वक्त इंडस्ट्री जो गुटों में बंट चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कंगना का समर्थन करते हुए नज़र आते हैं तो कुछ उनकी अलोचनाएं करते हुए दिखाई देते हैं।