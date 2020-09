सिंगर उदित नारायण ने सीएम योगी की तारीफ में गाया यह सॉन्ग

सिंगर उदित नारायण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में एक सॉन्ग गया है। यह सॉन्ग फिल्म लगान के गाने मितवा का नया वर्जन है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल सीएम योगी ने हालही यूपी में फ़िल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। जिसके तहत दिल्ली से करीब 1 घंटे की दूरी पर स्थित यमुना एक्सप्रेस वे के समीप करीब 1000 एकड़ जमीन को चिन्हित करने का आदेश भी दे दिया है। फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान सिंगर उदित नारायण ने सीएम की तारीफ में एक सॉन्ग सुनाया। इस बैठक में राजू श्रीवास्तव, अशोक पंडित, कैलाश खेर, मनोज जोशी, नितिन देसाई, विनोद बच्चन, अनूप जलोटा आदि मौजूद रहे।

फिल्म सिटी को लेकर सीएम ने कहा, 'भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिले, यह समय की आवश्यकता है। इसमें प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। हमारे मन में भारतीयता होनी चाहिए। हमें कहीं भी इसको अपने से इतर नहीं रखना, इस भाव के साथ हम कार्य करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी।'

Udit Narayan singing during the brainstorming meeting for #FilmCity in Uttar Pradesh pic.twitter.com/t3zTysZLVK