कमाई के मामले में बॉलीवुड सेलेब्स को Urfi Javed देती है टक्कर

बिग बॉस OTT फ़ेम उर्फी जावेद अपने कपड़ों की वजह से अक्सर सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं।फैशन दीवा उर्फी जावेद ने अपने फैशन सेंस से सभी को पीछे छोड़ दिया हैं। उनका फैशन देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बता दे कि कमाई के मामले में भी उर्फी जावेद किसी बाॅलीवुड सेलेब्स से कम नहीं हैं।

Updated: May 18, 2022 11:11:12 am

उर्फी जावेद अक्सर अपने बोल्ड और अतरंगी कपड़ों से सभी का ध्यान खीच लेती हैं। उर्फी जावेद का हर एक लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता हैं। बता दे कि उर्फी जावेद अपने लुक को लेकर कई बार ट्रोल भी हो चुकी हैं। उर्फी जावेद अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। उर्फी जावेद को कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता हैं। उर्फी जावेद के बारें में उनके फैंस हर कुछ जानना चाहते हैं। तो क्या आप जानते हैं उर्फी जावेद की कमाई किन- किन माध्यम से होती हैं। चलिए जानते हैं…

