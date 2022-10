पैपाराजी पर जया बच्चन के भड़कने पर ठनका उर्फी जावेद का माथा, कहा- 'इज्जत ताकतवर होने से नहीं मिलती'

एक्ट्रेस जया बच्चन को अक्सर पैपराजी पर गुस्सा करते देखा गया है। जया के पहले भी कई ऐसे वीडियोज सामने आ चुके हैं जिसमें मीडिया को खरी खोटी सुना रही हैं, लेकिन हमेशा लाइमलाइट में रहने वाली उर्फी जावेद को उनकी ये बात पसंद नहीं आई है। उन्होंने दिग्गज कलाकार जया बच्चन पर गुस्सा निकाला है।

एक्ट्रेस और राजनेता जया बच्चन सेल्फी लेने पर कई बार ऐतराज जता चुकी हैं। वो अक्सर फैंस और पैपराजी को आस पास देख भड़क जाती हैं। हाल ही में एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन अब जया के इस बिहेवियर पर उर्फी जावेद का गुस्सा फूटा है। उर्फी जावेद ने जया बच्चन के इस वीडियो पर अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने लिखा है कि कोई इनकी तरह मत बनना।

