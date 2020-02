Filmfare Awards 2020: फैंस ने मीम्स शेयर कर की फिल्मफेयर को बायकॉट करने की मांग

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2020 का आयोजिन शनिवार को असम में हुआ था। इसमें गली बॉय को 13 कैटेगरी में अवॉर्ड मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कई प्रकार के सवाल किए जा रहे है। सारे बेस्ट कैटेगरी में अवॉर्ड गली बॉय को देने से फैंस ने फिल्मफेयर के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर कर फिल्ममेयर को बायकॉट करने की अपील कर रहे है।

यूजर्स ट्विटर पर #BoycottFilmFare ट्रेंड करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने केसरी, सुपर 30, मिशन मंगल और छिछोरे के पोस्टर्स का कोलाज बनाकर मीम शेयर किया है। साथ ही लिखा- इन फिल्मों को फिल्मफेयर ने पूरी तरह से इग्नोर किया है।

"Teri Mitti " failed to win any award at Filmfare while lyrics like "tu nanga hi to aaya tha kya ghanta lekar jayega" won best lyrics award ......

Idiocy of Indian award shows for you..#BoycottFilmFare #GullyBoy pic.twitter.com/PMKZvwpngI — shreya kapoor #Indian (@ShreyaK93261764) February 16, 2020

Pic 1: How we Indians see Gully boy movie

Pic 2: How Filmfare Awards see Gully boy movie#BoycottFilmFare pic.twitter.com/cOIIZaQ7Db — BihariBabu (@mayanksledger) February 16, 2020

Yese struggle karnewalo ko award milega#BoycottFilmFare pic.twitter.com/8skJEBqUz9 — suraj mahato (@sciencetotech) February 17, 2020

Normal Indian Parents buy Toys for their Kids.

Bollywood Star Parents buy awards for their kids.#BoycottFilmFare @filmfare pic.twitter.com/60q72nl0H8 — Raushan Raj (@AskRaushan) February 16, 2020

लोगों को 'बेवकूफ' बनाने के लिए फिक्स्ड अवॉर्ड्स हैं ये। हमें तो इन अवॉर्ड शोज को देखना भी नहीं चाहिए। एक यूजर ने अनन्या पांडे का फनी मीम शेयर करते हुए लिखा- ऐसे स्ट्रगल करने वालों को अवॉर्ड मिलेगा। एक यूजर ने गली बॉय डायरेक्टर जोया अख्तर की फनी फोटो शेयर की है।



फिल्म केसरी के गाने 'तेरी मिट्टी' के गीतकार मनोज मुंताशिर ने अपने गाने 'तेरी मिट्टी में' को फिल्मफेयर अवॉर्ड ना मिलने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मनोज मुंताशिर ने फिल्म फेयर अवॉर्ड का बहिष्कार करने का फैसला किया है और कहा है कि अब वो मरते दम तक किसी भी अवॉर्ड शो में नहीं जाएंगे।