कश्मीरी पंडितों पर आधारित 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म की शूटिंग शुरू, अगले साल होगी रिलीज

डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की अगली फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की कहानी को दिखाया जाएगा। यह फिल्म इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में घाटी से अनुच्छेद 370 को हटाया गया।

यह फिल्म 5 देशों और 20 से अधिक राज्यों में शूट की जाएगी। इसके लिए वह 1000 से अधिक पीड़ितों और चश्मदीदों के बयानों को ऑन रिकॉर्ड पर जमा कर रहे हैं। 'ताशकंद फाइल्स' की सफलता के बाद फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म की घोषणा की हैं।

विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म के पहले शेड्यूल के बारे में बात करते हुए कहा, 'मेरा मानना है कि द कश्मीर फाइल्स बनाने की प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि इसमें असली लोग और वास्तविक कहानियां शामिल हैं। जिन्हें पल्लवी जोशी और मैं कैमरे में कैद करने जा रहे हैं।

#KashmirUnreportedTour

'Kashmir past, present and future'- A thought-provoking session on Kashmir will be hosting filmmaker Mr. @vivekagnihotri as the speaker at the University of Houston, today at 7 PM.#IAmBuddha #KashmirUnreported #theKashmirFiles pic.twitter.com/mibtangF6M