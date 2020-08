ED की पूछताछ में Rhea Chakraborty ने सभी आरोपों को बताया गलत, बोलीं- 'अपनी इनकम से करती हर चीज़ का भुगतान, नहीं छीने सुशांत के पैसे'

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide ) को सीबीआई को सौंपा ( CBI Investigate Sushant Case ) जा चुका है। जिसके बाद से केस की जांच पड़ताल में तेजी आ गई है। जिसमें ईडी केस ( ED questioned Reha Chakraborty ) की जांच को आगे बढ़ाते हुए रिया चक्रवर्ती से 8 से भी ज्यादा की पूछताछ की। दरअसल, सुशांत के परिवार ने रिया पर सुशांत के पैसे हड़पने और उनके बैंक अंकाउट से 15 करोड़ रुपये निकालने का आरोप लगाया है। रिया ने इससे पहले जांच एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। जिस पर ईडी ने 7 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया। ईडी संग पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने उन पर लगाए सभी आरोपों ( Reha Chakraborty termed all allegations against him baseless ) को बेबुनियाद बताया।

ईडी ने जब सुशांत के पैसों के बारें में रिया ( ED asks about Sushant's money ) से प्रश्न पूछे तो रिया ने अपने बयान में कहा कि 'उन्होंने सुशांत सिंह राजूपत से कभी भी कोई पैसा नहीं ( Reha never took Sushant's money ) लिया। वह अपनी इनकम से ही हर चीज़ों का भुगतान किया ( Reha used to pay from her income ) करती थीं। सुशांत सिंह राजपूत की तीन कंपनियों ( Sushant Singh Rajput's companies ) के बारे में, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपये की पूंजी का भुगतान किया गया था। जिसे सुशांत सिंह राजपूत, रिया और भाई शोविक चक्रवर्ती के बीच बांटा गया था।

जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने रिया से खार में स्थित उनके फ्लैट ( Rhea's Khar House ) के बारें में पूछा जिस पर उनके परिवार का स्वामित्व बताया जा रहा है। जिस पर रिया ने बताया कि 'उन्होंने घर को खरीदने के लिए 60 लाख रूपये ( Rhea took 60 lakh loan from bank ) का लोन लिया था और जो बाकी के 25 लाख ( Paid 25 lakh from her income ) की राशि थी। वह उन्होंने अपनी आय से दिए थे। वहीं इस मामले में पूछताछ के लिए 10 अगस्त को ईडी ने शोविक चक्रवर्ती और रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ( Rhea's father and brother for questioning on August 10 ) को बुलाया है।

जानकारी के अनुसार रिया को फिर से पूछताछ बुलाया ( Reha can be called to inquire again ) जा सकता है। इसी के साथ ईडी ने रिया के सीए रितेश शाह ( Rhea CA Ritesh Shah ) और सुशांत की बिजनेस मैनजर श्रुति मोदी ( Sushant Manager Shruti Modi ) को भी बुलाकर पूछताछ की थी। आज यानी कि 8 अगस्त को सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ( Sushant Friend Siddharth Pithani ) को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।