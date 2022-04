कौन हैं बाबा सिद्दीकी, जिनकी इफ्तार पार्टी में पहुंचे सलमान से लेकर बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलेब्स

बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में बाॅलीवुड के सदस्य सहित कई बड़े राजनेता भी पहुंचे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन हैं बाबा सिद्दीकी जो हर साल आयोजित करते हैं इफ्तार पार्टी…

इस वक्त बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी की हर तरफ चर्चा हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कौन हैं बाबा सिद्दीकी। जिसकी इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत समेत कई दिग्गज अभिनेता हुए थे शामिल। रविवार को बाबा सिद्दीकी ने मुंबई के ताज होटल में सबके लिए ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था।

who is baba siddique who gives iftar party at taj every year