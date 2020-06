World Bicycle Day 2020: Salman Khan के इंस्पायरिंग साइकिलिंग वीडियोज देंगे आपकी फिटनेस को रफ्तार

नई दिल्ली | आज यानी की 3 जून को विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day 2020) है। आत्मनिर्भर एक्सरसाइज के तौर पर साइकिलिंग सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें ना तो आपको ट्रेनर की जरूरत पड़ती है और महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने तो इस महामारी के समय में साइकल चलाने का आग्रह भी किया है। सोशल डिस्टेंशिंग (Social Distancing) का ध्यान रखते हुए आपको किसी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। खैर, बॉलीवुड की बात करें तो यहां भी एक स्टार हैं जिन्हें साइकिलिंग से खास प्रेम हैं। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की जिन्हें अक्सर साइकिलिंग (Salman Khan bicycle videos) करते हुए देखा जाता है। यकीनन सलमान साइकिल से खुद को फिट रखने के टिप्स फैंस (Salman Khan Cycling Fitness Tips) को देते रहते हैं।





हाल ही में वो अपने पनवेल फार्महाउस से पूरी टीम के साथ साइकिलिंग (Salman Khan Panvel Cycling) करते हुए दिखाई दिए थे। सलमान के साथ जैकलीन भी इसका मजा लेती हुई नजर (Salman and Jaqueline Cycling) आई थीं। आजकल सलमान लॉकडाउन के चलते पनवेल वाले फार्महाउस में रह रहे हैं जहां वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के कुछ लोगों के साथ इंजॉए कर रहे हैं। लॉकडाउन में जहां लोग घरों में बंद है, जिम नहीं जा पा रहे हैं वहां साइकिल चलाना उनकी फिटनेस (Cycling for Fitness) को बरकरार रख सकता है। सलमान भी खुद को फिट रखने के लिए इसका मजा ले रहे हैं।





