मानसून अलर्ट : अभी भी नहीं चेते तो फिर डूबेगी बूंदी, पुराने जख्म होंगे हरे

बूंदी. मानसून की दस्तक से पहले जहां शहरों में जल निकासी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद तेज होनी चाहिए, वहीं बूंदी में हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं। मुख्य जल निकासी परियोजना जैतसागर नाला अब तक अधूरा पड़ा है, जबकि शहर के अधिकांश नाले कचरे और मलबे से अटे हुए हैं। ऐसे में बारिश शुरू होते ही निचली बस्तियों के फिर से जलमग्न होने की आशंका गहरा गई है। राजस्थान पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है।