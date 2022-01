हल्दी के खेत में 7 साल के बालक की हत्या, ऐसी हुई वारदात

- खकनार के ग्राम शेखापुर का माला

- घटना स्थल पर जांच के लिए पहुंचे एसपी

- पुलिस टीम ने शुरू की पूछताछ

बुरहानपुर. खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम शेखापुर में 7 वर्षीय बालक का हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। हल्दी के खेत में बालक का मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी गई। खेत में शव मिलने की सूचना के बाद एसपी राहुल कुमार लोढा ने खकनार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

खकनार थाना प्रभारी केपी धुर्वे ने बताया कि ग्राम शेखापुर में गुरुवार सुबह 6 बजे हल्दी के खेत में कालू पिता बद्री 7 वर्षीय बालक का शव पड़ा मिला। मुंह और गले पर नाखून के निशान मिले है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मुंह और गला दबाकर हत्या होने की पुष्टी हुई है। प्राथमिक पूछताछ में परिजनों ने बताया कि बालक कालू बुधवार शाम 5 बजे से लापता था। तलाश करने के बाद भी नहीं मिला तो परिजनों को लगा कि बालक पड़ोस के गांव में ही बहन का घर गया होंगा।सुबह कोटवार के सूचना पर पुलिस टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर मर्ग कायम करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से बालक का घर मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। बालक की हत्या होने की पुष्टी होते ही एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने पुलिस टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।पुलिस के अनुसार घटनास्थल से बालक का घर मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। बालक की हत्या होने की पुष्टी होते ही एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने पुलिस टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।उन्होने बालक के परिजन सहित पड़ोसियों से भी पूछताछ की। संदेह के आधार पर दो लोगों से पुलिस पूछताछ की रही है, संभावना है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा। ग्रामीणो ने बताया कि मृतक बालक पड़ोसी ब"ाों के साथ ही खेलता था। बालक की हत्या होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

7 year old boy murdered in turmeric field, such an incident happened