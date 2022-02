Vodafone को अपने कॉम्पिटीटर Airtel को बेचनी पड़ी इंडस टावर्स में हिस्सेदारी

Bharti Airtel ने इंडस टावर में वोडाफोन की 4.7 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए डील पक्की कर दी है। वोडाफोन को इस डील से जो भी रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल वो कर्ज को चुकाने के लिए करेगी।

वोडाफोन की स्थिति भारत में ऐसी हो गई है कि उसे अपने कॉम्पिटीटर को ही अपने शेयर बेचने पड़ रहे हैं। आज भारती एयरटेल ने यूके के वोडाफोन ग्रुप पीएलसी से इंडस टावर्स में एक ब्लॉक डील के जरिए 4.7 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए डील फाइनल कर ली है। एयरटेल से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल वोडाफोन-आइडिया निवेश करने और मोबाईल टावर कंपनी का कर्ज चुकाने में करेगी।

Airtel to acquire 4.7% stake in Indus from UK's Vodafone