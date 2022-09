Times List: मुकेश अंबानी के बेटे Akash Ambani की बड़ी उपलब्धि, दुनिया के 100 उभरते सितारों में बनाई जगह

भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक अंबानी परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अब देश के नाम को आगे बढ़ा रही है। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने भी ऊंची उड़ान भरी है। विस्तार से जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शुमार मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने भी अब अपना अलग मुकाम बनाया है। अंबानी परिवार की थर्ड जेनेरेशन भी अपनी काबिलियत के दम पर अब देश का मान बढ़ा रही है। इसी कड़ी में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनका नाम टाइम मैगजीन के 'टाइम100 नेक्स्ट' की लिस्ट में शामिल हो गया है। खास बात यह है कि, आकाश अंबानी अकेले ऐसे भारतीय हैं जो इस सूची में शामिल हुए है। हालांकि, टाइम्स की इस सूची में भारतीय मूल के अमरीकन नागरिक आम्रपाली गण ने भी अपना स्थान बनाया है।

Akash Ambani Included In Times 100 Next List Only Indian Who Made It To The List