Bank Holidays in May 2022: आरबीआई ने मई महीने की बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी की, जानिए कितने दिन नहीं होगा काम

बैंक अब करीब-करीब हर आदमी की दिनचर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। बिजनेस से लेकर नौकरी पेशा सभी के लिए बैंक काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप बैंक से जुड़े किसी भी काम को निपटाने के लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं तो जान लें कि आगामी महीने यानी मई में बैंक में कितने दिन अवकाश रहने वाले हैं।

अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है। इसके साथ ही शुरू हो जाएगा साल पांचवां महीना। ऐसे में अगर आप मई के महीने में भी बैंक से जुड़े काम करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये जान लें कि इस महीने में कितने दिन बैंकों का अवकाश रहने वाला है। क्योंकि ऐसा ना हो आप बैंक में अपने काम लेकर जाएं और आपको वहां जाकर पता चले कि आज तो बैंक की छुट्टी है। दरअसल आरबीआई की ओर से हर महीने बैंकों के लिए अवकाश के दिन घोषित किए जाते हैं। इन दिनों में बैंकों का कामकाज बंद रहता है। ऐसे में आप भी जान लें आगामी मई के महीने में आरीबीआई ने कितने दिन बैंकों में हॉलिडे घोषित किया है।

