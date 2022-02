Budget 2022: किसानों को मोदी सरकार से क्या मिला? जानिए बजट में किए गए ऐलान से जुड़ीं अहम बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का बजट पेश किया। इस बजट में किसानों के लिए कई ऐलान हुए हैं। वित्त मंत्री ने 2021-22 में फसल का संरक्षण कर के किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया। इस बजट में किसानों को लिए मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। साल 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। यही नहीं 2021-22 में फसल का संरक्षण कर के किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP ट्रांसफर की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले दिनों में कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा. इसके लिए गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा।

Budget 2022: Important and Big Decision For Farmers and Agriculture Sector