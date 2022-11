CPI Inflation October 2022: आम आदमी के लिए अच्छी खबर, भारत में खुदरा महंगाई दर पिछले 3 महीने के निचले स्तर पर

CPI Inflation October 2022: भारत में अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) में बड़ी गिरावट आई है, जिसके कारण यह पिछले तीन महीने के निचले स्तर 6.77% पर पहुंच गया है।

CPI Inflation October 2022: 14 नवंबर यानी आज शाम देश के आम आदमी को राहत देने वाली खबर आई है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) 6.77% पर आ गया है, जो सितंबर महीने में 7.41% था। इसके कारण रिटेल इनफ्लेशन रेट पिछले 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने थोक महंगाई (wholesale inflation) का भी आकड़ा जारी किया है।

CPI Inflation October 2022: India’s retail inflation eases to 3-month low of 6.77% in October