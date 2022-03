EPFO शुरू करने जा रहा नई सर्विस, महज एक जिन में खाते से निकाल सकेंगे पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि EPFO कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस सुविधा का लाभ लेकर कर्मचारी कम से कम समय में अपना पीएफ का पैसा खाते में से निकाल सकेंगे। नई सर्विस के तहत EPF से जुड़े खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे और इसके लिए मेंबर को किसी कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं होगी।

EPFO ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें सदस्यों को कम से कम समय में पैसा मिल जाएगा। यहां तक कि क्लेम करने के दिन ही मेंबर के खाते में ईपीएफ का पैसा क्रेडिट भी हो जाएगा। दरअसल मौजूदा समय में EPF खाते से पैसा निकालने की अवधि 3-5 दिन है। आमतौर पर अप्रूव होने और विड्रॉल (EPF Withdrawal) का पैसा क्रेडिट होने में 7 दिन तक का समय लग जाता है, लेकिन EPFO जिस नए सिस्टम की तैयारी में है, उससे क्लेम (EPF Withdrawal claim) वाले दिन ही मेंबर के खाते में पैसा आ जाएगा।

EPFO Advance Withdrawal In One Day As New Service will Start Soon