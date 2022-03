खाते में कब आएगा EPF का पैसा, जानिए जमा रकम पर कितना मिलेगा ब्याज

सरकार ने हाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF का रेट घटाने का फैसला किया। ऐसे में नए बदलाव के साथ मौजूदा रेट 8.1 हो गया है, जो पहले 8.5 था। ईपीएफओ के सुझाए 8.5 परसेंट की दर 1977-78 के बाद से रिटायरमेंट फंड में जमा की गई सबसे कम ब्याज दर है।

EPF रेट को हाल में कम कर दिया गया है। यही वजह है कि EPF मेंबर इस वित्त वर्ष के ब्याज का पैसा जल्द से जल्द अपने खाते में जमा देखना चाहते हैं> ईपीएफओ ने 2020-21 में अपने ग्राहकों को पिछले साल की तरह ही 8.5 फीसदी ब्याज दर (PF Interest Rate) का भुगतान किया। ईपीएफ दर 2018-19 में 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 फीसदी थी। जबकि 2016-17 में ईपीएफ की ब्याज दर 8.65 फीसदी थी। अब वित्त मंत्रालय मंजूरी दे दे तो ईपीएफ पर 8.1 परसेंट ब्याज मिलेगा. अगर मंजूरी नहीं मिली तो 8.5 परसेंट ब्याज बना रहेगा। सभी जहन में ये सवाल है कि उनके खाते में पैसा कब और कितना जमा होगा।

EPF Interest Rate When suscribers will Get PF Interest and what will be Interest Rate