मोदी सरकार पर राहुल गांधी का तीखा हमला, गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रही जनता

कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के बीच गलत नीतियों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया है। राहुल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों को नतीजा देश की जनता भुगत रही है।

कांग्रेस ( Congress ) नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने बढ़ती महंगाई और सेविंग्स पर ब्याज दर घटाने के मामले में केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार ( Modi Government ) पर निशाना साधा। कांग्रेस सासंद ने कुछ आंकड़ों को अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया और बताया कि किस तरह सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता को भुगनता पड़ रहा है। बता दें कि राहुल गांधी पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के नतीजे ये बताते हैं भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर ब्रांड मोदी पर अब भी जनता का भरोसा कायम है।

Rahul Gandhi Attacks On Narendra Modi Govt Says People Paying For Wrong Policies