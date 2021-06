Gold and Silver Rate: 3 दिन बाद फिर गिरा सोना, चांदी की भी चमक हुई फीकी

नई दिल्ली। आज कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानि बृहस्पतिवार को एक बार सोने और चंदी की कीमतों में कमी देखने को मिली। सोना और चांदी के खरीदारों के लिए यह अच्छी खबर है। आज सोना 47 हजार और चांदी 68 हजार रुपए से भी कम पर आ गई है। MCX पर आज दोपहर 1 बजे सोना 167 रुपए कम होकर 46,905 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सफारा बाजार की बात करें तो इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक बृहस्पतिवार को सोना 165 रुपए सस्ता होकर 47,060 पर आ गया है। इस महीने सोना अब तक 2500 रुपए सस्ता हो चुका है।

2500 रुपए सस्ता हुआ सोना

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार जून महीने की बात करें तो इस महीने सोना अब तक 2362 रुपए सस्ता होकर हुआ है। साथ ही आज भी सोना 167 रुपए सस्ता हुआ है। इस महीने की शुरुआत में यानी 1 जून को सोना 49,422 रुपए पर था जो अब 47,060 पर आ गया है। कुल मिलाकर सोना 2500 रुपए सस्ता हो चुका है।

चांदी की चम हुई कम

सोने के साथ आज चंदी MCX पर दोपहर 1 बजे चांदी 310 रुपए सस्ती होकर 67,620 पर ट्रेड कर रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में भी चांदी के भाव में मामूली कमी आई है। ये 58 रुपए सस्ती होकर 67,866 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है।

वहीं चांदी की बात करें तो ये 4,562 रुपए सस्ती होकर 72,428 से 67,866 रुपए पर आ गई है।

वैश्विक बाजार में भी कमजोर हुआ सोना

वैश्विक बाजार में भी सोना फिसलकर 1777 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। 1 जून को ये 1900 के करीब था। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना फिर महंगा हो सकता है। जानकारों का कहना है कि सोने की इस गिरावट से निवेशकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये गिरावट ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। इस साल के आखिर तक सोना 55 हजार रुपए तक जा सकता है। वहीं चांदी भी 80 हजार तक जा सकती है। कोराना महामारी के कारण देश में महंगाई तेजी से बढ़ी है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो इसका फायदा सोने को मिलता है। इसके अलावा अब लॉकडाउन भी खुल गया है इससे शादी और अन्य समारोह भी शुरू होंगे। इससे सराफा बाजार में भी सोने की मांग बढ़ेगी।

2020 में 56 हजार पर पहुंच गया था सोना

एक साल पहले यानि 2020 जब कोरोना अपने चरम पर था तक सोने का भाव ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। अगस्त 2020 में 56,200 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। उस समय कोरोना महामारी के कारण निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ था। एक बार फिर वैसा ही माहौल बनने लगा है।

