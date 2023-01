सोना हुआ और मंहगा! शादी के सीजन में पहली बार पहुंचा 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार

Submitted by:

नए साल 2023 में सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से मल्‍टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव में तेजी देखी जा रही है। ऐसे में अगर आप आज सोने की खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो यह जान ले की आज सोना सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। इसके लिए आपको अपने शहर में अपनी जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी, ये आप इस खबर में देख सकते हैं।

Gold price today: Yellow metal crosses Rs 57000 mark for first time ever