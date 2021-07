GST को लागू हुए चार साल पूरे, जानिए सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म की रोचक बातें

नई दिल्ली। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। 30 जून 2017 की आधी रात को इसे संसद के सेंट्रल हाल में पूरे जोश के साथ अलगे दिन यानि एक जुलाई से लागू कर दिया गया था। इसे लागू हुए अब पूरे चार साल बीत गए हैं।

वन नेशन वन टैक्स

जीएसटी को लेकर खास मसकद था कि देश में दशको से चली आ रहे जटिल टैक्स प्रणाली को दूर कर पूरे देश में टैक्स की एक दर लागू की जाए। टैक्स चोरी को रोकते हुए व्यापारियों और कारोबारियों को एक ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि उनकों कारोबार करने में आसानी हो सके। GST से पहले केंद्र सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स लेता था और राज्य वैट वसूलते थे। मगर जीएसटी आने से पूरे देश में 'वन नेशन वन टैक्स' की प्रणाली लागू हो गई।

जीएसटी काउंसिल का गठन

इसके लागू होने के बाद सरकार ने कई बार टैक्स दरों में बदलाव किए, कई सर्विसेज को शामिल किया तो कई को अब भी बाहर रखा। जीएसटी की दरों को तय करने के लिए सरकार ने अलग से एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया। ये काउंसिल GST से जुड़ी सभी समस्याओं और जरूरतों को पूरा करती है। इस समय GST के लिए चार वर्ग तय किए गए हैं।

GST has been a milestone in the economic landscape of India. It has decreased the number of taxes, compliance burden & overall tax burden on common man while significantly increasing transparency, compliance and overall collection. #4YearsofGST