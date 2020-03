प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने से पहले जान लें सहीं UPI ID, हर दिन बन रही है 2500 नई ID

नई दिल्ली: कोरोना के खिलाफ जंग के लिए सरकार ने इमरजेंसी फंड बनाने की घोषणा की है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों से अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनुदान देने की अपील भी की है। पीएम मोदी की अपील के बाद पीएम केयर फंड में दान के लिए कई लोग आगे आए लेकिन अफसोस सभी की जमा राशि सही जगह नहीं पहुंच रही ।

दरअसल जालसाजों ने इस मौके को भी अपनी कमाई का जरिया बनाने का सोच प्रधानमंत्री मोदी के राहत कोष की upi id से मिलती-जुलती ids बना दी है। जिसकी वजह से कई भोले-भाले लोगों का पैसा जरूरतमंदों के लिए नहीं बल्कि जालसाजों की झोली में जा गिरा है।

हर दिन 2500 से ज्यादा आईडी बनाई जा रही हैं।

साइबर क्राइम ऑफिसर का कहना है कि पीएम के कोविड फंड बनाने की घोषणा के बाद से हर दिन अलग-अलग भाषाओं में लगभग 2500 इससे मिलती-जुलती आईडी रजिस्टर हो रही है। फिलहाल साइबर क्राइम सेल ने ऐसे ही एक अकाउंट को बंद करवा दिया है लेकिन हर दिन बनने वाली इन आईडीज को देखते हुए जरूरी है कि लोगों को सही आईडी का पता हो। इसलिए जरूरी है कि आप दान करने से पहले सही आईडी पता कर लें

Beware of Fake UPI ID being circulating on the pretext of PM CARES Fund.#PIBFactcheck: The correct UPI ID of #PMCaresFunds is [email protected]#PMCARES #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/eHw83asBQ9