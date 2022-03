अब सिर्फ मिस्ड कॉल से करें UPI Payment, जानिए क्या है तरीका

डिजिटल वर्ल्ड में लोगों की सुविधा के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में इसी हफ्ते रिजर्व बैंक की ओर से UPI123Pay पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के जरिए अब महज एक मिस्ड कॉल के जरिए अपना UPI Payment आसानी से कर सकेंगे।

डिजिटल युग में लोगों की सुविधा के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। वहीं दैनिक भुगतान को भी आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इसी हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI123Pay पहल शुरू की। इस पहल का मकसद यूपीआई पेमेंट को और आसान एवं सुविधाजनक बनाना है। खास बात यह है कि इस पहल के तहत फीचर फोन यूजर्स को यूपीआई पेमेंट करने का एक विकल्प मिला है। ये इस विकल्प के जरिए लोग एक मिस्ड कॉल से UPI Payment कर सकेंगे। दरअसल अभी तक सिर्फ स्मार्टफोन से ही UPI पेमेंट किया जा सकता था। UPI के NUUP (नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म) के माध्यम से *99# के शॉर्ट कोड का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।

