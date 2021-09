ICICI बैंक के iMobile App से बैंकों के Credit Card के बिल का भुगतान संभव, जानिए क्या है प्रक्रिया

नई दिल्ली। आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि करोड़ों सेविंग अकाउंट कस्टमर 'iMobile Pay' एप की मदद से अब किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कर सकेंगे।

उपभोक्ता को इस एप में अपने क्रेडिट कार्ड को जोड़ना होगा। इसके बाद एप से भुगतान किया जा सकेगा। यह इन लोगों के लिए मददगार रहेगा जो एक साथ कई क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं।

वेबसाइटों पर जाने की जरूरत नहीं होगी

नई सुविधा के कारण लोगों को अब ढेर सारी वेबसाइटों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ इस ऐप से ग्राहक रिमाइंडर, पेमेंट हिस्ट्री को भी जान सकेंगे। पेमेंट कनफर्मेशन वाट्सएप से शेयर भी करा जा सकेगा।

इस नई शुरुआत पर बात करते हुए बिजिथ भास्कर, हेड डिजिटल चैनल एंड पार्टनरशिप बताते हैं, 'ICICI बैंक हमेशा इस प्रयास में है कि ग्राहकों की सुविधा में सुधार हो। इससे उनका बैकिंग अनुभव बेहतर हो सके। बड़ी संख्या में ग्राहक कई तरह के अलग—अलग कार्ड यूज करते हैं। इस एप की मदद से अब वे आसानी से अपनी बकाया राशि का भुगतान कर पाएंगे।'

ऐसे करें भुगतान

iMobile Pay पर लाॅगइन करें और 'Crads And Forex' विकल्प पर जाएं।

'Other Bank Credit Card' ऑप्शन पर जाएं।

'Add a Card' पर जाकर जरूरी जानकारी को भरें।



रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे अपडेट करें। इसके बाद आपका कार्ड जुड़ जाएगा। एक बार जब कार्ड आपका ऐड हो जाएगा, फिर 'Other Bank Credit Card' टैब के जरिए इसे मैनेज करा जा सकता है।