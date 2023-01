कल भारत के पहले ग्रीन बॉन्ड की होगी नीलामी, 31 मार्च से पहले 160 अरब रुपए जुटाना चाहती है सरकार

कल भारत के पहले ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की जाएगी, जिसके जरिए सरकार 31 मार्च 2023 से पहले 160 अरब रुपए जुटाना चाहती है। इससे होने वाली आय को ग्रीन परियोजना के विकास के लिए यूज किया जाएगा।

India's first green bond to go to auction on Wednesday, Government wants to raise 160 billion rupees