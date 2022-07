ITR filing: अगर आप आयकर रिटर्न नहीं करते हैं फाइल तो जानिए लेट फीस से जेल तक के नियम

ITR filing: अगर कोई टैक्सपेयर्स कल यानी 31 जुलाई 2022 की लास्ट डेट तक आईटीआर फाइल नहीं करता है तो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार उस व्यक्ति को जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लोगों पर 50% से लेकर 200% तक का जुर्माना लगा सकता है।

ITR filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 रखी है। यानी अब आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार अलग-अलग माध्यमों के द्वारा समय पर सभी को रिटर्न फाइल करने की सलाह दे रहा है। अगर आप कल तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5 हजार रुपए लेट फीस पेमेंट करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह जुर्माने का राशि व्यक्ति के इनकम के अनुसार बढ़ेगी। इसके अलावा 6 महीने से 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।

ITR filing: If you do not file income tax return then know the rules from late fee to jail