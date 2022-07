बिना TIS-AIS देखे न करें ITR फाइल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देगा नोटिस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में TIS (टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी) और AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ITR फाइलिंग में पारदर्शिता लाना और चीजों को सरल बनाना है। आप इन दोनों को बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometax.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन एक बार फिर शुरू हो चुका है। असेसमेंट ईयर 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों से अलग-अलग माध्यमों के द्वारा बिना देरी किए ITR फाइल करने की अपील कर रहा है। वहीं इस बार ITR फाइलिंग को लेकर कुछ नियमों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदलाव किया है। ITR भरने से पहले जान लेगा जरुरी है नहीं तो बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल सकती है।

