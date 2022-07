ITR भरने के 4 बड़े फायदे, जिन्हें जानकर आप लास्ट डेट का नहीं करेंगे इंतजार

देश में आम तौर पर हर व्यक्ति को अपनी कमाई पर इनकम टैक्स (Income Tax) देना पड़ता है। यह कमाई चाहे आपकी सैलरी से हो या आपके व्यवसाय से नियम के अनुसार आपको इस पर टैक्स देना ही पड़ता है। इसके लिए आपको ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) भरना पड़ता है, जिसके कई फायदे होते हैं।

इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न भरने की लास्ट डेट पास आ रही है, अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी ही रिटर्न फाइल कर दीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कई बड़े फायदे होते हैं, जो आपको भविष्य में भी लाभ दिला सकते हैं। हालांकि आप इसे लास्ट डेट तक भी बिना किसी परेशानी के फाइल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लास्ट में हड़बड़ी में रिटर्न फाइल करने में गलती हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको जितना जल्दी हो रिटर्न फाइल करना चाहिए।

4 big benefits of filing ITR, knowing that you will not wait for the last date