mAadhaar App: एक साथ पूरे परिवार का आधार कार्ड प्रोफाइल एक जगह करें सेव, जानिए पूरी प्रक्रिया

रोजमर्रा की जिंदगी में आधार कार्ड काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है। कई सरकार से लेकर निजी कामों में इस दस्तावेज के बिना काम ही नहीं चलता है। आप mAadhaar App के जरिए ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे परिवार को आधार कार्ड प्रोफाइल एक जगह सेव कर के रख सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी काफी आसान है।

Published: May 14, 2022 04:48:01 pm

आधार कार्ड बनाए जाने के कार्य में डाक विभाग मिशन के रूप में काम कर रहा है। आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को इंतजार न करना पड़े। घंटों तक लाइन में न लगना पड़े। आसानी से आधार कार्ड बन सकें, इसके लिए सरकार की ओर से ऑनलाइन सुविधा दी गई है। दरअसल आधार एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी जरूरत कई सरकारी और निजी कामों में पड़ती है। ऐसे में इसका सुरक्षित रखा जाना भी बहुत आवश्यक है। mAadhaar App ऐसी सुविधा है, जहां आप अपने पूरे परिवार का आधार प्रोफाइल सेव कर के रख सकते हैं। आधार कार्ड में सभी नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है। इसमे बनवाते समय हमें अपनी उंगलियों के निशान और आंखों के रेटिना को भी स्कैन करवाना पड़ता है।

