टाटा ग्रुप का हो जाएगा अब एयर इंडिया, कर्मचारियों को क्या होगा फायदा और नुकसान?

केंद्र सरकार आज अपनी विमानन कंपनी Air India को टाटा के हाथों में सौंप देगी। टाटा ग्रुप ने भी एयर इंडिया की कमान संभालने की पूरी तैयारी कर ली है, परंतु इसके मौजूद कर्मचारियों का क्या होगा? क्या उन्हें हत्या दिया जाएगा या बरकरार रखा जाएगा?

केंद्र सरकार आज 27 जनवरी को Air India को Tata Group को सौंप देगी। सरकार आज विनिवेश प्रक्रिया को पूरा कर देगी जिसकी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। एयर इंडिया के वित्तीय निदेशक विनोद हेजमादी ने पहले ही इस बारे में कर्मचारियों को जानकारी दे दी थी। एयर इंडिया ब्रांड के 8 लोगों हैं और नया मालिक अगले पाँच वर्षों तक इन्हें स्थानंतरित नहीं कर सकता है। आज एयर इंडिया की कमान मिलते ही टाटा ग्रुप अपनी सर्विस आज से ही शुरू कर रहा है। इसके लिए चुनिंदा उड़ानों में 'उन्नत भोजन' की सर्विस शुरू की जा रही। ये सर्विस 4 उड़ानों – AI864 (मुंबई-दिल्ली), AI687 (मुंबई-दिल्ली), AI945 (मुंबई-अबू धाबी) और AI639 (मुंबई-बेंगलुरु) में गुरुवार से प्रदान की जाएगी। हालांकि, सभी के मन में सवाल है कि आखिर एयर इंडिया के मौजूदा कर्मचारियों का क्या होगा? टाटा ग्रुप ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है।

